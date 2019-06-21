21.06.2019 12:38
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"AK Parti İstanbul'u muhafazakar Kürt seçmenin oylarıyla kazanmayı umuyor"

"AK Parti İstanbul

İstanbul’da 23 Haziran’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimlerine günler kala adaylar daha fazla destek toplamak için çalışmalarına devam ediyor. Reuters’ın ismi verilmeyen AK Partili yetkililere dayandırdığı bilgiye göre parti İstanbul’u kazanabilmek için Kürt seçmenlerin oyunu almayı hedefli

İstanbul 'da 23 Haziran'da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimlerine günler kala adaylar daha fazla destek toplamak için çalışmalarına devam ediyor. Seçimde Kürt seçmenlerin tercihi kritik önemde görülüyor.

Reuters 'ın ismini vermeyen AK Partili yetkililere dayandırdığı haberinde parti İstanbul'u kazanabilmek için Kürt seçmenlerin oyunu almayı hedefliyor. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da oy kullanmayan yaklaşık 1,7 milyon kişiden bir kısmının muhafazakar Kürt seçmenlerden oluştuğu düşünülüyor. AK Partili yetkililer, strateji değiştirmenin kendilerine avantaj sağladığı ve önceki seçimde oy kullanmayan Kürtlerin bu sayede sandığa gidecekleri görüşünde.
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Kaynak: Euronews.com
Reuters , İstanbul , Dünya

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