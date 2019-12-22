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AK Parti istişare kampı düzenlendi

AK Parti Malatya Yeşilyurt ilçesi belediye meclis üyeleri istişare kampı düzenlendi.

22.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:15 AK Parti istişare kampı düzenlendi
AK Parti ilçesi belediye meclis üyeleri istişare kampı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca başkanlığında düzenlenen Yeşilyurt ilçesi belediye meclis üyeleri istişare kampına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya ve Yeşilyurt Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya İl Başkanı İhsan Koca, belediye meclis üyeleri istişare kampında yaptığı konuşmada, her zaman seçim olacakmış gibi çalışma yaptıklarını ifade edip, "Biz parti olarak seçimden seçime değil, her zaman durmak yok yola devam düsturu ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimseyle polemiğe girmeden çalışmaları sürdürdüklerini ve hizmete devam edeceklerini vurgulayan İhsan Koca, AK Parti olarak 17 yıllık iktidarları döneminde herkese ve her kesime aynı mesafede hizmetlerin götürüldüğünü kaydetti.

Koca, belediye meclis üyelerini de dinleyerek, iletilen sorun ve önerileri tek tek not aldı. - MALATYA

İhsan Koca, Yeşilyurt, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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