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Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün

Diyarbakır'da, AK Parti eski MKYK üyesi Vahdettin Bahadır'ın oğlunun nikah törenine AK Parti, İYİ Parti ve HDP'den birçok siyasetçi katıldı.

27.10.2019 15:03

AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vahdettin Bahadır'ın oğlu Misbah Bahadır'ın Merve Bahadır ile yaşamını birleştirdiği nikah törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eski bakanlar Hüseyin Çelik ve İdris Güllüce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, eski Milletvekilleri Altan Tan, Halil İbrahim Çelik ve Galip Ensarioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BÜLENT ARINÇ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Düğünde gelin ve damadın nikah şahitliğini Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Durmuş Yılmaz ve İdris Güllüce üstlendi.

Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel


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