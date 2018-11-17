AK Parti İzmir'de Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına 131 Başvuru

AK Parti
'de yerel seçimlerde aday adayı olmak için verilen süre dolarken, İzmir
'den belediye başkanı olmak için 131 kişi başvuru yaptı.
Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan ve sürenin uzatılmasıyla 16 Kasım'da son bulan belediye başkan aday adaylarının başvurularını tamamlandı. AK Parti İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için 3 isim resmi başvuru yaparken, ilçe belediye başkanlıkları için ise 128 başvuru yapıldı. Toplam başvuru sayısı 131 oldu. Aytun Çıray
'ın ağabeyi büyükşehirde
AK Parti'nin kimi aday göstereceği en çok merak edilen illerden İzmir'de resmi olarak İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, Avukat Mustafa Kemal Turan
, Avukat Tarcan Ülük
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuru yaptı.
İlçe belediye başkanlıklarında ise en büyük ilçelerden Karabağlar
'da görevinden istifa eden Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık
Tunç ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan
dikkat çeken isimlerden oldu. Bilal Doğan, 24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir 1. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
İşte ilçelerde başvuru yapan o isimler: Aliağa
'da; Aydın Şimşek
, Hür Erdem Ünal
, Mjustafa Ermiş, Gürcan Alkan, Zülküp Koçoğlu,Aysun Laçinel Bolat
, Mehmet Hançınar,Kazım Ulaş
Bayındır'da; Hasan Sarıyeri, İsmail Akkar Bayraklı
'da; Mikail Bilici, Aynur Çetin
, Esma Canan Cengiz, Kadir Çetintaş, Ali Aslan
, Hakkı Atila, Mustafa Yılmaz, Latif Aydemir, Cesur Gülses Bergama
'da Ümit Kocaman, Özkan Karadiken, Esat Başaran, Sinan Gündoğdu
, Kamil Behram
Üstün Beydağ
'da; Nefar Kırlı
, Bornova
'da; Hasan Ali Karaman
, Ender Aydoğan
, Reşat Gençtürk, Sedat Anavatan, Arslan Keskin
, Mustafa Kılıç Buca
'da; Ayşe Neşe Edebali, Muzaffer Güzeloğulları, Adnan Öztekin
, İsmet Çetinkaya
, Çeşme
'de; Fulye Barbaros, Namık Kemal
Aydoğdu, Emin Yüce, Mustafa Levent Yıldırım
, Hüseyin Özen, Hüseyin Boyacı, İlker Kurtuldum, Arif Barata, Recep Çalı Çiğli
'de; Arif Kuru, Sıddık Soysal, Okan Korkmaz, Nedim Aslan Dikili
'de; Özgür Toprak, Zafer Afyon
, Abdullah Özüdoğru Foça
'da Elif Özçetin, Sinem Atan, Sercan Ergen, Ömer Sağıroğlu, Ahmet Sinan Güler
, Ömer Faruk Tunca Gaziemir
'de Selahattin Daver, Hüseyin Aslan
,
Karabağlar'da İsmail Akmeşe
, Ali Can
Acar, Doğan Bayram
, Erol Sevgican, Yusuf Demir
, Ahmet Ayakdaş, Mehmet Aksoy
, Mehmet Sadık Tunç
, Bilal Doğan, İbrahim Bengi, Ümit Onaç, Karaburun
'da; Adil Soyer
, Fatma Saka, Ferhan Eroğlu Karşıyaka
'da; Nil Güneri, Mehmet Tosun
, Pınar
Yavaş, Mehmet Ata
Özdemir, Kemalpaşa
'da Yunus Gökduman, Yakup Karaca
, Necati Yazar,
Kiraz'da; Özcan Kaymak Konak
'ta; Nilay Köksal, Ahmet Hakan
Ay, Ender Öztürk
, Mediha Balbakan, Tuğçe Galal Elsheikh Elmahi, Ayşe Duymaz, Fikret Mısırlı, Arzu Sabıkma Menderes
'te Ali Ercan
Onaral, Süleyman Artcı, Menemen
'de; Yalçın Yıldırım
, Erkan Çoban, Pelin Yayalar
, Hakkı Durmaz, Hakkı Özayvaz, Muhabbet Güneri, Aydın Pehlivan, Hüseyin Şengül Narlıdere
'de Aslan Bilgi, Murat Sarman, Yüksel Çinkılıç, Metin Yıldırım Ödemiş
'te; Kıymet Köle, Münir Bezmez, Mehmet Girgin
, Müjde Çelik
, Seferihisar
'da; Sema Sipahi, Mehmet Kamil
Kırant, Ahmet Hacıibrahimoğlu, Ümit Avcı
, Hüsamettin Altuntaş
, Selçuk
'ta; Ayhan Boyacı, Osman Başterzi, Sema Yeşilçimen
, Tire
'de; Sedrettin Yakuter, Fatoş Banu Yıldırır Şen, Fatih
Hayali, Torbalı
'da Metin Şimşek, Meryem
Bağdatlı, Abdulvahap Olgun, Nurettin Albaş, Urla
'da; Naime Korkut
, Adıgüzel Demirel, Pervin Mısırlıoğlu Erkilet
- İZMİR
Ak Parti,İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:16