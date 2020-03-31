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AK Parti İzmir Grubundan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına 46 bin TL bağışladı.

31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:11
AK Parti İzmir Grubundan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına 46 bin TL bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'li 46 meclis üyesi de, kampanyaya 46 bin TL bağışladığını açıkladı.

"Kampanyanın her şeyden önce manevi bir anlamı var"

AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, yaptıkları bağışın Türkiye için faydalı olmasını dilediklerini ifade ederek, "Bu zor ve sıkıntılı süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Bağışlara küçük, büyük diyerek bakmamak lazım. Bu bağışlar özellikle yevmiye usulü çalışan vatandaşlarımızın zorlu süreci çok daha rahat atlatabilmeleri adına önemli. Bu konuda devletimiz gerekli bütün çalışmaları yapmıştır ama burada birliğimizi göstermek çok değerli. Kampanyanın her şeyden önce manevi bir anlamı var. Bu anlamda biz de AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grubu olarak desteğimizi göstermek istedik. 46 arkadaşımızla grup adına 46 bin TL bağış yaptık. Tabii ki bu bağışın dışında meclis grubundaki kişisel bağışları da var" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, İzmir, Güncel
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