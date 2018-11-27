AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül Açıklaması

27 Kasım 2018 Salı 16:00



27 Kasım 2018 Salı 16:00

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıklamasının teşkilatta olumlu karşılandığını belirterek, "Sayın Zeybekci İzmir'i tanıyan, kentin neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak İzmir'e farklı bir bakış açısı ve heyecan getirecektir." ifadelerini kullandı.Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, eski Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin tecrübeli, belediyeciliği bilen, teşkilatın içinden biri olduğunu, daha önce Denizli'de belediye başkanlığı yaptığını, bakanlık döneminde de İzmir'in önünü açan birçok uygulamaya imza attığını belirtti.Yerel seçimlerin yıllardır sorunları çözüm bekleyen, hak ettiği hizmeti bir türlü göremeyen İzmir için fırsat olduğuna dikkati çeken Şengül, açıklamada şu görüşlere yer verdi:"Teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde, tüm gücümüzle çalışarak, İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştıracağız. İzmir'i almaya değil, İzmir'e hizmet vermeye geliyoruz. Sayın Zeybekci İzmir'i tanıyan, kentin neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak İzmir'e farklı bir bakış açısı ve heyecan getirecektir. Sayın Zeybekci'nin aday gösterilmesi teşkilatımızda da olumlu karşılanmış, başarıya olan inanç daha da artmıştır. Bize düşen de tüm teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde son ana kadar çalışarak İzmir'de başarıya ulaşmaktır. Bundan hiç şüphe duymuyor, 31 Mart'ta İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıracağımıza inanıyorum."AK Parti'nin İzmir'i her zaman çok önemsediğini, Cumhuriyet tarihi boyunca kente en büyük yatırımın AK Parti döneminde yapıldığını vurgulayan Şengül, "Sayın Zeybekci'nin adaylığıyla birlikte kazanan kesinlikle İzmir olacak, bu durum projelere de yansıyacaktır. İzmir'in sıkıntılarının giderilmesi için dev projeler hazırlanıyor. Bunları da kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.