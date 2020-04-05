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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer'e "maske" tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtmamasına tepki göstererek, "Bu konuda gereğini yapmayan tek büyükşehir İzmir. İvedilikle bu tedbirleri artırmaları gerekiyor.

05.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:26
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer'e
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtmamasına tepki göstererek, "Bu konuda gereğini yapmayan tek büyükşehir İzmir. İvedilikle bu tedbirleri artırmaları gerekiyor. Uzmanların da uyarıları doğrultusunda, özellikle çöp ve çevre temizliği konusunda her zamankinden özel, farklı tedbirler alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının siyasi görüş, din, dil, ırk, inanç, güçlü ve güçsüz ayrımı yapmadığını belirterek herkesin öncelikle kendi görev ve yetkisinde olan tedbirleri almak zorunda olduğunu ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımalarda, otobüs durakları ve vapur iskelelerinde, pazar yerlerinde halen maske, eldiven gibi hijyen malzemelerini dağıtmadığını dile getiren Sürekli, bu konudaki tedbirlerin acil bir şekilde alınması gerektiğini belirtti.
Sürekli, "Uzmanların da uyarıları doğrultusunda, özellikle çöp ve çevre temizliği konusunda her zamankinden özel, farklı tedbirler alması gerekiyor. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını da planlamalılar. Tabi ki her sorumluluk, kendi içinde ortaklaşabilir. Bu badireyle hep birlikte mücadele etmenin gereği budur. Bizler, bu dayanışmaya her zaman varız." ifadelerini kullandı.
Sürekli, bazı CHP'li belediyelerin banka hesap numarası vererek kanuna aykırı bir şekilde yardım toplaması ve Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının barınma sorunu varmış gibi gösterilmesine ilişkin, "Bu tartışmaların hiç kimseye faydası yok. Sonu da yok. Gündemimiz gerçekten hayati bir nitelikte. Eleştiriler, öneriler başımız gözümüz üstüne, ama üst perdeden konuşulup bazı durumlar yeterince değerlendirilmeden fırsata dönüştürülmeye çalışıldıkça iş çığırından çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Böyle bir dönemde herkesin görev ve yetkisindeki sorumlulukları yerine getirmesi ve aynı yere yumruk vurması gerektiğini savunan Sürekli şunları kaydetti:
"Israrla CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarını engellediğimiz söyleniyor. Doğru değil. Ortaya bir hesap numarası atıp kanun dışı bir yöntemle, gerekli idari işlemleri yok sayıp, denetimsiz şekilde yardım toplayanlara devlet elbette 'dur' diyecek. Devletin derdi kanun tanımazlarla. Tunç Soyer'in İzmir'de başlattığı dayanışma kampanyasına tek kelime etmedik. Kaldı ki kendisi de bu ayrımın farkında ki, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu bir yöntem seçti."

Kaynak: AA

Etiketler: Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Güncel
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