Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Şu anda sağlık çalışanlarımızın hiçbir barınma sorunu yoktur"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de hiçbir sağlık çalışanının barınma sorunu olmadığını belirtti.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli:
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de hiçbir sağlık çalışanının barınma sorunu olmadığını belirtti.
Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Tabip Odasının sağlık personelinin barınma sorunu olduğu iddialarına yönelik açıklamasının dayanaksız ve gerçek dışı olduğunu belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü ilk andan itibaren İzmir Valiliğinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurumsal tüm konaklama tesislerini ücretsiz olarak kendilerine açtığını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:
"Şu anda İzmir metropolde, tüm hastanelerden erişilebilecek noktalarda 12 konaklama tesisi hizmet veriyor. Dış ilçelerde ise 16 tesisimiz sağlık çalışanlarına barınma ve karantina ihtiyaçları için ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Valiliğimize, üniversitelerimize ve diğer kurumlarımıza ait misafirhane, otel ve konaklama tesisleri aynı zamanda, İzmir'de karantinada olanları da barındırıyor. Yine de en yoğun talebi karşılayacak durumda. En çarpıcı örnek Balçova Termal Tesisleri. Halen bir sağlık çalışanımız bu tesisten yararlanmak için başvurmamış. Kişisel tercihleri ve koşulları farklı olabilir. Ancak, isterdik ki meslek kuruluşları, kamuoyuyla paylaştığı bilgileri gerçek verilere dayandırsın, kimseyi yanıltmasın. Çünkü şu anda en son ihtiyacımız olan şey, yalan yanlış, kışkırtıcı ve olumsuz açıklamalarla kamuoyunu germektir."
İzmir'in evde kalma oranından sokağa çıkma yasağına, dayanışma örneklerinden sağlık hizmetlerine kadar her kritik tedbirde oldukça kararlı ve başarılı olduğunu bildiren Sürekli, "Korona ile savaşımızda, kurumlar arası eş güdüm örnek düzeyde. İzmirli hemşerilerimiz oldukça duyarlı. Bu ruhu ve güven ortamını bozacak her türlü açıklamadan, eylemden imtina etmek zorundayız. İlk koşulu izolasyon olan bu salgın mücadelesinin, ikinci koşulunun da ortak akıl ve duruş olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: 'Şu anda sağlık çalışanlarımızın hiçbir barınma sorunu yoktur' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Başkan Beyoğlu kadın semt pazarında denetimlerde bulundu - Haber 13:33: Yerköy'de kursiyerler gönüllü maske üretiyor - Haber 13:33: Bilecik Belediyesinden öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti - Haber 13:33: Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu - Haber 13:32: TERÖRİSTLERİN 4 BİN TÜNELİ İMHA EDİLDİ; RASULAYN'DAN CEYLANPINAR'A 500 METRELİK TERÖR TÜNELİ ORTAYA... - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor