AK Parti İzmir İl Yönetiminde Yeni Görevlendirme

04 Aralık 2018 Salı 14:47



04 Aralık 2018 Salı 14:47

AK Parti İzmir'de Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Dilaver Kişili atanırken, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Kader Ertemiz görevlendirildi. Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ise Mustafa Kandil oldu.Yerel seçimlerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adayı olmak isteyenler için süreç 1 Aralık'ta sona ererken, AK Parti İzmir il yönetiminden de aday adaylığı için istifa eden il başkan yardımcılarının yerine atamalar yapıldı.Yapılan görevlendirmelere göre; Hakan Yıldız'ın ardından Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Dilaver Kişili atanırken, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına ise, Eda Kılıç'ın yerine Kader Ertemiz görevlendirildi. Görev alanı değiştirilen Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kader Ertemiz'in yerine de Mustafa Kandil getirildi. - İZMİR