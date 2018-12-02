AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Açıklaması

02 Aralık 2018 Pazar 15:52



02 Aralık 2018 Pazar 15:52

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan, tehlikeli ortamlardan spor aktiviteleriyle kurtulabileceği gerçeğinden hareketle spor tesisleri yapıyoruz." dedi.Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri için gittiği ilçelerde verdiği sözlerin yerine getirildiğini kaydetti.Bunlardan birisinin de Menemen ilçesinde Asarlık Mahallesi'ni ziyareti sırasında 2 spor kulübüne verdiği söz olduğunu hatırlatan Özalan, "Asarlıktaki spor tesislerinde yaptığım incelemelerde sahanın yenilenmesi gerektiğini tespit etmiştik. Bu kulüplerin modern bir sahaya kavuşması için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile görüştüm. Sayın Bakanımızın desteğiyle sahanın yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğu içindeyim." ifadelerini kullandı.Özalan, Beydağ, Bayındır gibi ilçelerle ilgili de girişimlerinin olduğunu, bu ilçelere de yeni tesislerin yapılması yönünde çalışmaların sürdüğünü, en kısa zamanda bunlarla ilgili de yeni müjdeler vereceğini bildirdi.Özalan, şunları kaydetti:"Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan, tehlikeli ortamlardan spor aktiviteleriyle kurtulabileceği gerçeğinden hareketle spor tesisleri yapıyoruz. Ülkemizin geleceğinin en önemli yapı taşı olan gençlerimiz en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli her adımı atıyoruz. Onların ne ihtiyacı varsa katıldığımız toplantılarda, gittiğimiz vatandaş ziyaretlerinde notlar alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları ve gençleri ne kadar çok önemsediği kamuoyunda biliniyor. Ne mutlu bize ki böyle bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bizler de geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize sahip çıkacağız."