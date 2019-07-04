AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili Alpay Özalan, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun teklifi ile alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Alpay Özalan'ın açıklamaları şu şekilde:

"TBMM Genel Kurulu'nda bugün Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmelere başladık. Spor geniş kitleleri etkileyen, tüm dünyada evrensel bir dildir. Aynı zamanda barışın, sevginin, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki önemli faktörlerden birisi de olan sporun zaman zaman da olsa şiddet olaylarıile gündeme gelmektedir. Sporun sorunlarını en iyi bilen kişilerden biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir.

"BUNLAR SPORUN RUHUNA YAKIŞMAYAN HAREKETLER"

Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddeti ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır. Spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sadece saha içinde değil taraftarların maça geliş, gidiş güzergahlarında da oluşan şiddeti kapsayan bir düzenleme olacaktır. Müsabaka sırasında olan kavgalar sadece saha içiyle sınırlı kalmıyor, saha dışında da devam edebiliyor.Bunlar sporun ruhuna yakışmayan hareketler.

"17 YAŞINDA BİR KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Tek isteğimiz bunların yaşanmamasıdır. Biliyorsunuz geçmiş zamanda Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada 17 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Bu ve benzeri olaylar bu kanun düzenlemesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor."