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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Erzincan Tanıtım Günlerine katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "17 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Erzincanımızı değil, 81 ilimizi, 780 bin kilometrekare toprağımızı, vatan toprağını ve 82 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek işleri, Türkiye'yi bugünlere taşıyacak hizmetleri yaptık." dedi.

09.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:04AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Erzincan Tanıtım Günlerine katıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "17 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Erzincanımızı değil, 81 ilimizi, 780 bin kilometrekare toprağımızı, vatan toprağını ve 82 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek işleri, 'yi bugünlere taşıyacak hizmetleri yaptık." dedi.
Maltepe sahilinde bulunan Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanındaki Erzincan Tanıtım Günleri'ne eşi Semiha Yıldırım ile katılan Binali Yıldırım, İstanbul'un konumu ve nüfusu itibarıyla dünyanın 131 ülkesinden daha büyük olduğunu belirtti.
Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin bir özeti olduğunu anlatarak, "İstanbul Türkiye'nin ihracatının yarısını karşılayan bir şehir. İstanbul Türkiye'nin milli gelirinin 3'te 1'ini karşılayan bir şehir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir dünya şehri. Dolayısıyla Erzincanımız, Erzincan'dan gelen hemşehrilerimiz burada, Erzincan'ın güzelliklerini hep bir arada tanıtma fırsatı buluyor." diye konuştu.
Erzincan'a ulaşımın eskiye göre kolaylaştığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:
"Yollarımız çok güzel bir şekilde yapıldı. 'Hava yolu halkın yolu' dedik ve bunu Erzincan ile tüm Türkiye'ye sağladık. Ayrıca isterseniz Doğu Ekspresi ile isterseniz kara yolu ya da hava yolu ile Erzincan artık daha kolay erişilen bir ilimiz haline geldi. 17 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Erzincanımızı değil, 81 ilimizi, 780 bin kilometrekare toprağımızı, vatan toprağını ve 82 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek işleri, Türkiye'yi bugünlere taşıyacak hizmetleri yaptık.
Bugün Türkiye'de havalimanı sayısı 26'dan 56'ya yükseldi. Türkiye dünyada hava yolu taşımacılığında en fazla noktaya uçuş yapan ülke haline geldi. Tam 326 noktaya uçuş yapan dünyanın tek hava yolu şirketi var, o da Türk Hava Yolları'dır. İşte o yüzden Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul'da yapan bir ülke haline geldi."
Birçok mega projeyi İstanbul'a ve ülkeye kazandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu hizmetleri yaparken arkamızda güvendiğimiz en büyük gücün 82 milyon vatandaşımız olduğunun her zaman farkına vardık. Sizlerin duası ve desteğiyle bunu başardık. Bugün Türkiye altyapıda dünyanın 9.ülkesi haline gelmişse, 39. sıradan 9. sıraya yükselmişse bu sizlerin desteği, sizin hemşehriniz, sizin kardeşinizin ve arkadaşlarının gayreti ile olmuştur." diye konuştu.
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "İbn Haldun'un dediği gibi, coğrafya bir kaderdir. Bu topraklar bizim kaderimizdir. Sadece bizim kaderimiz değil, bu bölgede yaşayan 1,5 milyar kardeşlerimizin geleceğidir. Herkesin gözü de Türkiye'nin üzerindedir. O yüzden ülkemiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozarak bu günlere geldik. Bunu sizlerle başardık, can Erzincanlılarla başardık, 82 milyon Türk milletiyle başardık." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından, Yıldırım stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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