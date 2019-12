AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" (2)

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye 'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.Yıldırım, Erzincan'ın Tercan ilçesi ve kent merkezine bağlı Uluköy köyünde yapımı tamamlanan 163 konutun anahtar teslimi, aynı ilçeye ulaştırılan doğal gaz ile Spor Toto Demirkent Sporcu Fabrikası'nın açılışları dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.Törende konuşan Yıldırım, AK Parti'nin halktan aldığı güçle emin adımlarla ilerlediğini belirterek, Erzincan halkının depremlerden ve doğal afetlerden çok zarar gördüğünü anımsattı.Yaşadıkları sorunlara ve sıkıntılara rağmen Erzincanlı hemşehrilerinin hiçbir zaman isyan etmediğini vurgulayan Yıldırım, "Her zaman sabırla metanetle memleketine, devletine güvenmiş ve sonunda da mutlu sona ermiştir. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş içinizden biri olarak, ben ve diğer yönetici arkadaşlarımız memleketimizin her köşesinde, doğup büyüdüğümüz, hatıralarımız olan bu topraklarda insanlarımızın yüzünü güldürmek için bütün gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.AK Parti hükümetlerince yapılan hizmetlerin millet, vatan ve bayrak sevdasıyla yapıldığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Güvenlik güçlerimiz yurdun her köşesinde, terör milletimize zarar vermesin diye gece gündüz her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar yapılanların tamamı memleket, vatan ve bayrak sevdası ile yapıldı, İstiklal aşkıyla başardık. Bugün memleketimiz ve milletimizin bağımsızlığı için vatandaşın huzuru ile güvenliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak."Yıldırım, Türkiye'nin sadece memleket meseleleriyle ilgilenmediğini mazlumlara da umut olduğunu kaydetti.Mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından köyde yapılan binaların anahtarları, kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi.Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra konutların içerisini gezerek, incelemelerde bulundu.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun programı nedeniyle programa katılamadığı öğrenildi.