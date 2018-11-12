AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, Tire'de

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır
, Tire
ilçesini ziyaret etti.
Nasır, Tire ilçesini ziyaret ederek, burada düzenlenen etkinlikle AK Parti Tire teşkilatıyla bir araya geldi.
Etkinlikte yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öneminin, yaşanan son gelişmelerle ortaya çıktığını ifade eden Nasır, şunları kaydetti:
"Eğer parlamenter sistem olsaydı, uğramış olduğumuz ekonomik saldırıda hükümet kurulamamış, belki milletvekili transferleri ile millet uğraşırken ülke çöküntüye gidecekti. Büyük bir darbeye maruz kalacaktık. Allaha şükür, Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın hızlı hareketi ile ekonomik saldırı püskürtüldü ve tersine gitmeye başladı."
AK Parti Tire İlçe Başkanı Selman İçelli, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeyi ak belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.
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12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49