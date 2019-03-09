AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz Projelerini Anlattı

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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, projelerini tanıttı.Yavuz, düzenlediği proje tanıtım toplantısında, en iyi hizmeti sunabilmek için yola çıktıklarını ve daha yaşanabilir bir Kadıköy için 66 proje hazırladıklarını söyledi."Birlikte daha güzel Kadıköy" yaklaşımıyla hareket ettiklerini ifade eden Yavuz, "Kadıköyümüz yıllardır iyi yönetilmiyor, hizmet alamıyor. Daha kaliteli bir yaşam sunmak için halkımızla el ele çalışmalarımızı sürdürecek, sorunları hızla çözecek, daha yeşil, daha erişilebilir ve çok daha güzel bir Kadıköy'e ulaşacağız." ifadelerini kullandı."Bağdat Caddesi Parkı" projesiyle cadde üzerindeki 21 bin metrekarelik alanı nitelikli parka dönüştüreceklerini aktaran Yavuz, buraya sosyal alanlar, serbest evcil hayvan bahçesi ve oteli, çocuk bilim merkezi, zemin altı otopark ve yoğun yeşil rekreasyon alanları yapacaklarını açıkladı.Yavuz, Bağdat Caddesi'ne 924 araç kapasiteli, 5 katlı; Moda'ya ise bin 500 araçlık tam otomatik zemin altı otoparkı yapacaklarını, evlerinin önünde park alanı olmayan vatandaşların "Kadıköy Park Kartı" ile yeni yapılacak otoparkları ücretsiz kullanabileceğini ve "Kadıköy Park Mobil" uygulaması ile park yeri bulma kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı.Zemin altı otoparklar ve Moda-Kadıköy Tüneli ile Kadıköy'ün trafik problemini tamamen çözeceklerini belirten Yavuz, şunları anlattı:"Bu tünel sayesinde Kadıköy merkez, Moda, Fenerbahçe ve Kalamış trafiği rahatlayacak. Ayrıca Kadıköy rıhtımını yeniden düzenleyeceğiz. Rıhtım artık otobüsleri değil insanları ağırlayacak. İlçe trafiğini olumsuz etkileyen, Kadıköy meydanındaki otobüs duraklarını kaldıracağız. Yeni çevre düzenlemeleriyle meydandaki yeşil alanlar arttıracak, sahilde yürüme bantları ve bisiklet yolları yapacağız."Yavuz, Erenköy Tren İstasyonu'nu Kadıköy Müzesi'ne dönüştüreceklerini kaydetti.