AK Parti Kadın Kolları 8 Mart'ı kahraman Türk kadınlarına ithaf etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini bildirdi.

Çam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yüz yıldır devam eden vatan mücadelesini sürdürürken kimi zaman ülke içinde kimi zaman sınırın ötesinde kimi zaman kamu görevinde ve kimi zaman da şehirlerin meydanlarında şehit düşen kahramanların geride her şehirde şehadetin anıtını, her hanede de aziz anılarını bıraktığını belirtti.

Vatan evlatları bu topraklar uğruna şehit düştüğünde tarifsiz bir acı hissettiklerini, şehitlerin aileleri, anneleri, kardeşleri, eşleri ve çocuklarının gözlerinin önüne geldiğini ifade eden Çam, bu noktadan sonra şehit ailelerin imtihanının, artık herkesin imtihanı olduğuna ve kahramanların artlarında bıraktığı ailelerinin de en büyük emanet haline geldiğine dikkati çekti.

Çam, Türkiye'nin geleceğini teminat altına alan ve milli güvenliğini tesis eden bütün mücadelelerin ardında şehitlerin, gazilerin ve kahraman askerlerin sarsılmaz vatanseverliği ile büyük fedakarlıklarının olduğunu vurguladı.

Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Türk askerlerinin vatan müdafaasını en güçlü şekilde sürdürdüğünü belirten Çam, bu mücadelede kahramanca çarpışıp şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin aziz hatıralarının tarihin en müstesna yerinde bulunacağını ifade etti.

"Şehitlerimizin anısını titizlikle muhafaza etmek ortak görevimiz"

"Şehitlerimizin mirasları hepimizin hassasiyetle üzerinde titrediği, en kıymetli emanetimiz olacaktır." ifadesini kullanan Çam, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli emaneti, 'Bir ölür, bin doğarız.' diyerek büyük bir sabır ve özveriyle taşıyan şehit annelerinin, eşlerinin, kız kardeşlerinin ve bütün ailelerinin her daim yanlarında olmak, şehitlerimizin anısını titizlikle muhafaza etmek hepimizin ortak görevidir. Metanetleri, sabırları ve dik duruşlarıyla hepimize ilham olan şehit aileleri, hala sırrına erilememiş ilahi güzelliğin ve bu güzelliğin işareti olan Hazreti Peygamberimizin simgesi olan bir gül misali hayatlarımızın geçiciliğini, baki olanın her daim en yukarıda dalgalanan bayrağımız olduğunu bize en derinden tekrar tekrar hatırlatır.

Bu düşüncelerden hareketle, AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ediyoruz. Kahraman kadınlarımız ve tüm şehitlerimiz adına '1987'ye atacağımız mesajlarla güllerimizi şehitlerimize ve askerlerimize göndererek TSK Güçlendirme Vakfında gül bahçemizi oluşturuyoruz. Kahraman Türk kadınları asla bitmeyecek."

Kaynak: AA