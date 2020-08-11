AK Parti kadın kolları başkanı Gönül Asuk oldu

DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine AK Parti Genel Merkezin onayı ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Gönül Ekiz Asuk atandı.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hem sahada hem kurumlar bünyesinde yer alan Gönül Asuk, AK Parti Genel Merkezi'nin tercih ettiği isim oldu. Genel merkez tarafından AK Parti Kadın Kolları Düzce İl Başkanı olarak atanan Asuk, yönetimi oluşturmak için harekete geçecek. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığında Bayrak değişimi. AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Gönül Asuk Başkanımıza yeni görevinde başarılar diler, Bayrağı devreden Güler Güneş Başkanımıza da bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." - DÜZCE