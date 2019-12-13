Haberler » Güncel » AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı - Haber

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından, "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" sloganıyla hazırlanan el emekleri çarşısı, Samsun'da da açıldı.

13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İşler Başkanlığı tarafından, "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" sloganıyla hazırlanan el emekleri çarşısı, 'da da açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Salonunun yanında kurulan çarşının açılışında yaptığı konuşmada, kadınların yetenekleri ve gayretlerinin bu tür çarşılarda daha iyi görüldüğünü, yapılan ürünlerle de ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise AK Parti kadınların ürünlerini sergiledikleri ve satışa sunabilecekleri küçük bir çarşı kurduklarını anlattı.
Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak kurulan çarşının 3 gün açık kalacağını bildiren Keser, "Çarşımızda kadınlar kendi ürettikleri doğal ürünleri sergileyip satışa sunacaklar ve kendilerini tanıtma fırsatı elde edecekler. Kadınlar, birlik ve beraberlik içinde olurlarsa başaramayacaklar hiçbir şey yok." diye konuştu.
Çarşıda kadınlar tarafından yapılan takı, ahşap boyama, çanta, seramik boyama gibi el işi ürünler satışa sunuluyor.
Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile ilçe kadın kolları başkanları, muhtarlar ve davetliler de katıldı.

AK Parti, Ekonomi, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
16:38 Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1) - Haber
16:38 Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haber
16:33 Maltepe'de lüks rezidansta öldürülen Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:33 Selçuk'ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi - Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 16:40:07