AK Parti Kadın Kolları'ndan Yerli Üretim Etkinliği

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla üretim yapan kadınlar için yerli üretim etkinliği düzenlendi. Yüreğir ilçesi Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına, AK Parti Adana İl Başkan Vekili Şerif Güler, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik , Adana Valisi Mahmut Demirtaş 'ın Eşi Beyhan Demirtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can , önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Halis Bayrak, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinliğin önemine değinen AK Parti İl Başkan Vekili Şerif Güler, "Tutum ve yatırım ülkeler için de ciddi bir kavram. Çünkü ülkeler de gelirleriyle giderlerini dengelemek zorundadır. Bir devlet şayet gelir ve giderlerini iyi ayarlar ise, gelir kaynaklarını güzel yatırımlarda kullanırsa kalkınır, zenginleşir ve başka ülkelere bağımlı olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk , 1923'de İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. ve bu kongrede ülkenin bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. O günden sonra yerlilik ve millilik bilinci ile ülkemizin ve milletimizin menfaatini düşünüyoruz.Biz biliyoruz ki, biz ayağa kalktığımızda tüm mazlumlar ayağa kalkacak. Bu vesileyle yerli mali haftasını kutlar, bu güzel organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm hanım kardeşlerimi tebrik ederim" dedi.AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can da, açılışta yaptığı konuşmasında, bir ülkeyi güçlü kılan etkenlerden birinin de yerli ve milli üretim olduğunu söyledi. Amaçlarının Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yerli üretime ve milli tüketime destek olarak ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Sevil Can, "Biz AK Kadınlar yerli üretir, milli tüketir ve ekonomiye katkı sağlarız" sloganıyla yola çıktık. Başkanlarımızın da katkılarıyla kısa süre içerisinde kadınlarımızın el ürünlerinin, yöresel ürünlerimizin sergilendiği bu pazarı oluşturduk" dedi.AK Parti'nin yerli ve milli üretimi her zaman desteklediğini ifade eden Başkan Sevil Can, şöyle konuştu:"AK Parti'nin birinci önceliği her alanda yerli ve milli üretimdir. Yerli ve milli üretimin ilk başladığı nokta ise kadınlarımızın evlerindeki üretimidir. Türkiye 'de kadınlara hak ettiği değeri veren AK Parti'dir. Kadınlarımızın dezavantajlarını avantaja çeviren yine bizim hükümetimizdir. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık, özellikle iş hayatı bağlamında hükümetimiz zamanında artmıştır. Girişimci kadınlara devlet desteği, en fazla yine AK Parti zamanında verilmiştir."Davetliler açılışın ardından stantları gezerek alışveriş yaptı. Yarın da devam edecek olan etkinlikte kadınlar, evlerinde ürettikleri yiyecek, süs ve hediyelik eşyalarını sergiliyor. - ADANA