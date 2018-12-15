AK Parti Kadın Kolları Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenledi

AK Parti Kırşehir
İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı
Haftası etkinliğinde üretim yapan kadınlarla Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem
Düğer, AK Parti Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı ve kadınlar katıldı.
AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkinliklerini artırmak amacıyla bu tür çalışmalar düzenlediklerini belirtti.
Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, el emeği ürünlerin tanıtılmasına destek sundu. - KIRŞEHİR
Meryem,Kırşehir,Yerli Malı
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:18