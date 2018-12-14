AK Parti Kadın Kolları Yerli Malı Kermesi Yaptı

AK Parti Iğdır
Kadın Kolları teşkilatı, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla, kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için kermes düzenledi.
AK Parti İl Başkanlığı binasının altında bulunan salonda düzenlenen, "Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla açılan kermes katılan kadın üreticiler, evlerinde ürettikleri ürünleri kurdukları stantlarda satışa sundu.
Yerli malı kermesiyle ilgili bilgi veren AK Parti Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle evlerinde üretim yapan girişimci kadınlara destek olmak amacıyla Türkiye
genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak kermes etkinliğinin düzenlendiğini söyledi.
Tamamıyla kadınların ürettiği ürünlerin tanıtıldığı kermesin iki gün boyunca süreceğini belirten Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AK Kadınlar olarak Iğdır'da, yerli malı haftası nedeniyle kadınlarım kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri tanıtmak için bu kermesle, pazar oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde kadınlarımız bir birileriyle cesarete alarak en azın da iş hayatına katılırlar ve ev ekonomilerine az yada çok da olsa faydası olur. Bunu teşvik etme manasında bir küçük emeğimiz de varsa, bizim için çok bir değer olduğuna inanıyorum. Buradaki amacımız kadınlarımızı cesaretlendirerek, iyi bir yerlere getirmektir."
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü tarafından açılışı yapılan kermese, AK Parti Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, İl Kadın kolları üyeleri ile çok sayıda girişimci kadın katıldı.
Iğdır
14 Aralık 2018 Cuma 15:02