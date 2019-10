AK Parti Kadın Kollarında görev değişimi

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığında görev değişimi oldu. Erzincan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığına Rahşan Külünk'ün atanmasının ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Külünk, "Bu görevi devralarak bayrak yarışında bir adım daha öteye taşımak için çalışmaya başlayacağım" dedi.AK Parti Erzincan İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "2 yıldır partimizde büyük hizmetler yapmış Gülseren hanıma ve görevi iki aydır sürdüren Tülay İpek hanımefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gülseren Hanım elinden geldiğince gece gündüz demeden teşkilatıyla birlikte AK Parti davasına hizmet etmiş bir arkadaşımızdır. Bütün yönetiminde bulunan arkadaşlarımda şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da görevi devralacak Rahşan Külünk hanımefendiye de görevinde başarılar diliyorum" dedi.Görevi devreden Gülseren Narbay'da, "Öncelikle ülkemizin Teröre karşı sınırlarımızda başlattığı Barış Pınar harekatından dolayı Rabbim ordumuza Mehmetçiğimize güç kuvvet versin muzaffer kılsın şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine bol sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaklaşık 2 yıl önce devir aldığım bayrağı, bugün yine teşkilattan olan arkadaşım Rahşan hanıma devrediyorum AK Parti teşkilatı olarak bizler üstlendiğimiz bu sorumluluğu elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek her zaman hakkı ile yapmak gayet içinde olduk burada özellikle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Eminim ki bundan sonra da aynı gayret ile bu davaya hizmet edeceklerdir. Bizler bu iki yıl içerisinde yoğun bir kongre süreci bir genel seçime bir yerel seçim süreci yaşadık. Elhamdülillah alnımızın akıyla hizmet etmiş olmak büyük onur ve gurur kaynağımız oldu, bu süreçte ailelerimizi ve sevdiklerimize ihmal ettiğimiz in bilincindeyiz özellikle yönetim kurulu üyelerimin ailelerinden helallik almak istiyorum bizlere haklarını helal etsinler ve buradan hepsine selam saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizden sonra bayrağı devralan ve davamızı bir adım daha ileriye taşıyacağına inandığım Rahşan Külünk hanıma hayırlı olsun diyor ve başarının devamını diliyorum" diye konuştu.AK Parti Kadın Kolları Başkanlığını devir alan Rahşan Külünk, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"AK davamızın 18 yılı aşkın mücadelesinde birer Nefer olarak bu davaya katkı sağlamayı kendisine görev adetmiş etmiş sevgili dava arkadaşlarım AK partimiz bugün bir devir teslim programı vesilesiyle ile buradayız AK partimiz Adalet ve Kalkınma sloganı ile çıktığı bu yolda Türkiye'miz son yıllarda bölgesinde bir güç olmayı başarmış dünya sahnesinde söz sahibi bir aktör konumuna gelmiştir. Bu konumu sağlayarak ülkemizi haysiyetli ve şerefli duruşu ile bugünlerde taşıyan Genel Başkanımız Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve onun vefalı yol arkadaşı hemşerimiz gururumuz Binali Yıldırım beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle bugüne kadar AK Parti'de hizmet vermiş milletvekillerimize belediye başkanlarımıza il ve ilçe başkanlarımıza kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, bugün görevi teslim eden Gülseren hanımefendiye çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu görevi devralarak bayrak yarışında bir adım daha öteye taşımak kailesi ile çalışmaya başlayacağım. Son günlerde büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiklerimize Muvaffakiyetler temenni ediyorum bu hareket esnasında şehit olan Vatan evlatlarına Yüce Mevlam rahmetiyle muamele eylesin inşallah bizler çocuklarımız ve torunlarımız bu vatanda huzur içerisinde şerefimizle yaşayabilirim diye can verdiniz manevi huzurunuzda saygıyla minnetle ve şükranla eğiliyorum bu Kutlu dava yürütürken Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" - ERZİNCAN