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AK Parti Kadın Kollarından istişare ve değerlendirme toplantısı

AK Parti Baskil Kadın Kolları tarafından haftalık istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

25.10.2019 15:28AK Parti Kadın Kollarından istişare ve değerlendirme toplantısı
AK Parti Baskil Kadın Kolları tarafından haftalık istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
AK Parti Baskil ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur ve AK Parti Baskil Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Çopur, yaptığı açıklamada, ilçelerde yapılan toplantılara katılmaya çalıştıklarını ifade ederek, partinin belirlediği hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.
Baskil teşkilatının ilçede sürekli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Çopur, toplantıda bu faaliyetlerin değerlendirmesinin yapıldını belirtti.
Çopur, toplantıya düşünceleriyle katkıda bulunan partililere teşekkür etti.

AK Parti, Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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