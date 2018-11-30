AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör oldu. Peki, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör kaç yaşındadır? Hayrettin Güngör nerelidir? Hayrettin Güngör hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?

Hayrettin Güngör, 1965 senesinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. Güngör, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987'de mezun oldu.

BİR SÜRE MALİ MÜŞAVİRLİK YAPTI

Polis Akademisi "Özel Eğitim Bölümüne" bir süre devam eden Hayrettin Güngör, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı. Bir süre mali müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak bir süre çalıştı.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

1990 senesinde stajyer kontrolör olarak göreve adım attığı İçişleri Bakanlığı'nda kontrolörlük, baş kontrolörlük gibi mesleğin belirli aşamalarında yer aldı ve uygulamada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak birçok belediye ve bağlı idarenin denetimi ve soruşturmasında çalıştı. 2004 senesinde getirildiği "İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı" görevini 23.09.2008 tarihine kadar sürdürdü. 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği" görevine başladı. İçişleri Bakanlığı kontenjanından bir dönem "Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi" olarak görev yaptı. Hayrettin Güngör, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı oldu.