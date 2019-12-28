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AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma kapıları kapattı

AK Grup Başkavekili Naci Bostancı, Kanal İstanbul için referandumu gündemlerinde olmadığını belirterek "Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz" ifadelerini kullandı.

28.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:38

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Kanal 'la ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu projenin mutlaka yapılacağını belirtirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Şehre ihanettir" diyerek projeye karşı çıkıyor.

REFERANDUMA KAPILARI KAPATTI

Süreç iki tarafın karşılıklı restleşmesi ile devam ederken "Referandum yapılır mı?" sorusu dillendirilmeye başlandı. Konuyla ilgili AK Parti kanadından ilk açıklama Grup Başkavekili Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı açıklamasında "Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz; ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir" ifadelerini kullandı.

"O RAPORLAR DEDİKODU VE SÖYLENTİYE GİRER"

Sözlerinin devamında "İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim" diyen Bostancı, şöyle devam etti: "Dedikodu ve söylentiler tarihin her döneminde çok çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Buna ilişkin literatürde çok iyi çalışmalar da var. Kanal İstanbul meselesini böyle dedikodu ve söylentiye yaslamak yerine gerçekçi bir şekilde tartışmanın muhalefetin de itirazlarını bu şekilde dile getirmesinin kendilerine de Türkiye'ye de faydalı olacağı kanaatindeyim. O raporlar dedikodu ve söylentiye girer."

AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma kapıları kapattı

Naci Bostancı, AK Parti, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


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