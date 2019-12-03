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Ak Parti Kandıra Teşkilatında delege seçimleri yarın yapılacak

AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, yarın gerçekleştirilecek delege seçiminde ilçedeki tüm partilileri oy kullanmaya davet etti.

03.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:10Ak Parti Kandıra Teşkilatında delege seçimleri yarın yapılacak
AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, yarın gerçekleştirilecek delege seçiminde ilçedeki tüm partilileri oy kullanmaya davet etti.
İlçe Başkanı Erol Ölmez, düzenlediği basın toplantısında, delege komisyonunun gerekli hazırlıkları tamamladığını belirterek, ilçedeki 9 bin 750 AK Parti üyesinin yarın 10.00-17.00 saatlerinde sandık başına giderek 400 delege seçeceğini söyledi.
Tüm kayıtlı üyelerin aday olma hakkına sahip olduğunu dile getiren Ölmez, "Delege seçimleri ilçe binamızda olacak. Teşkilatımızın tüm kademeleri katılacak." diye konuştu.
Ölmez, uzlaşı ve istişare içerisinde en güzel listenin çıkacağına inandığını vurgulayarak, tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti.

AK Parti, Kandıra, Güncel

Kaynak: AA

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