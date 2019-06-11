AK Parti kapalı grup toplantısında 'askerlik yasası' görüşüldü

AK Parti'nin TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtladı.

AK Parti Grubu, Meclis'te basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliği sürekli hale getiren ve askerlik süresini 6 ay olarak sınırlayan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin ayrıntılarını, milletvekillerine anlattı. Yılmaz sunumunun ardından, sorulara yanıt verdi. Toplantıda milletvekillerinin, bedelli askerlikte yaş kriterinin, kademeli olarak yapılması önerisini dile getirdiği öğrenildi. İlk etapta alınacak 145 bin bedelli için kurada, bakayalar ile yaşlı olanlara öncelik verilmesi önerisi de yapıldı.

Bazı milletvekillerinin, teklifin yasalaşmasının ardından yaklaşık 130 bin askerin terhis olmasının, birliklerde sıkıntı yaşatıp yaşatmayacağına dair endişelerini de dile getirdikleri belirtildi.

Komisyon Başkanı Yılmaz'ın da bu durumun kışlalarda sıkıntı yaratmayacağını söylediği kaydedildi.

Besti KARALAR/ANKARA,



Kaynak: DHA