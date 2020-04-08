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AK Parti Karabağlar'dan bin 500 aileye yardım

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinde kalan ve desteğe ihtiyaç duyan bin 500 aileye yardım ulaştıracaklarını bildirdi.

08.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:38
AK Parti Karabağlar'dan bin 500 aileye yardım
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinde kalan ve desteğe ihtiyaç duyan bin 500 aileye yardım ulaştıracaklarını bildirdi.
Doğruca yaptığı yazılı açıklamada başkanlık olarak evinden çıkamayan ve temel ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlar için ilçede seferlik başlattıklarını belirtti.
Vatandaşın talep ve isteklerini bildirmeleri için bir Whatsapp hattı kurduklarını bildiren Doğruca, "Hayırseverlerin başlattıkları yardım seferberliğine duyarlı davranarak katkı koymak istedik. İlk etapta yaklaşık bin 500 aileye yardımda bulunacağız. Yardımı, yönetim kurulu üyelerimizle bizzat evlere teslim ederek gerçekleştireceğiz. Bu zor günde Karabağlılar'ın yanında olmak zorundayız. Karabağlıları düşünmek bizim işimiz. Hayırseverlerimize de duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabağlar, Whatsapp, AK Parti, Güncel
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