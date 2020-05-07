Haber, Son Dakika, Haberler

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından muhtarlara koronavirüs desteği

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın talimatıyla meclis üyeleri, ilçedeki muhtarlara maske, kolonya ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından muhtarlara koronavirüs desteği
07.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:32
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın talimatıyla meclis üyeleri, ilçedeki muhtarlara maske, kolonya ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu.
İrfan Doğruca, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin gönderdiği yaklaşık 5 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, ayırca Whatsap hattı üzerinden yaklaşık 20 bin kişinin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
İlçenin demografik yapısı ve ekonomik durumuna bağlı olarak destek bekleyen çok sayıda insan olduğunu aktaran Doğruca, "Hayırseverler ile vatandaşlar arasında köprü olmak, bir elin diğer ele verdiği yardımı ulaştırmak, ramazan ayında buna vesilen olan bizi de yardımda bulunanları da yardımları alanları da mutlu ediyor." dedi.
Bu kapsamda kamu düzeninin işlemesi için muhtarlara da destek verdiklerini vurgulayan İrfan Doğruca, şunları kaydetti:
"Onlara kolonya, maske ve hijyen maddesi desteğinde bulunduk. Çalışmalarını aksatmadan, vatandaşlarımıza hizmet etmelerini sağlamak istedik. Bu anlamda Karabağlar Belediyesinde görevli meclis üyesi arkadaşlarımız sorumlu şekilde çalıştılar. Muhtarlarımıza hem desteğimizi ulaştırdılar hem de onların ve mahalle sakinlerinin varsa sorunları, beklentilerini dinlediler. Türkiye olarak, İzmir Karabağlar olarak birlik dayanışma içinde bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Karabağlar, AK Parti, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye’nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Erdoğan’ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Haberler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından muhtarlara koronavirüs desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:14: Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu - Haber 23:12: İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı - Haber 23:10: KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı - Haber 23:06: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Haber 23:06: Başkan Arı, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın meydan okumasına karşılık verdi - Haber 22:46: Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor - Magazin 22:41: Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber