AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Karabük oldu. Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal oldu. Peki, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı olan Burhanettin Uysal kimdir? Burhanettin Uysal kaç yaşındadır? Burhanettin Uysal nerelidir? Burhanettin Uysal hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

Burhanettin Uysal, 20 Haziran 1967'de Konya, Ereğli'de dünyaya geldi. Baba adı Fahrettin, anne adı Şerife'dir. Eğitimci; Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Bölümü'nde okuduktan sonra 1992 senesinde Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

2006'DA PROFESÖR OLDU

1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü yapan Uysal, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak akademik kariyerine devam etti. 2006 yılına kadar doçentlik unvanı ile öğretim üyeliğine devam eden Burhanettin Uysal 2006 yılında profesör doktorluk unvanı almıştır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖRLÜK YAPTI

17 Ocak 2008'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atandı ve 10 Şubat 2015 tarihinde Karabük AKP milletvekili aday adayı olmak için istifa etti, fakat aday gösterilmedi. 1 Kasım 2015 seçimlerindeAK Parti'den Karabük milletvekili adayı oldu ve yapılan seçimlerde Karabük'ten ikinci sıra milletvekili olarak mecliste yerini aldı. 26. dönem Karabük milletvekili olmuş oldu. Burhanettin Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Karabük milletvekili adayıdır.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Burhanettin Uysal, Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem Rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı.

ÇOK İYİ DÜZEYDE İNGİLİZCE BİLİYOR

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili, AB Uyum Komisyonu Üyesi, AKPM Üyesi ve Asya Parlamenter Asamblesi üyesi olan Burhanettin Uysal, çok iyi düzeyde İngilizce bilip evli ve 3 çocuk babasıdır.