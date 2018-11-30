AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Uysal'a Karşılama

30 Kasım 2018 Cuma 19:18



30 Kasım 2018 Cuma 19:18

AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Burhanettin Uysal, il başkanlığı önünde düzenlenen törenle karşılandı.Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer ile vatandaşlar katıldı.Uysal, burada yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere teşekkür etti.Çok çalışacaklarını anlatan Uysal, başkan olması halinde yapacağı projelerden bahsetti.Milletvekili Ünal ve Güneş de yaptıkları konuşmalarda, seçim sürecine değinerek nasıl çalışacaklarını anlattı.