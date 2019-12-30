AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'den yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, 2020 yılının Karabük'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye'nin istikrarla sürdürdüğü atılımların yeni yılda da kararlılıkla devam etmesini isteyen Altınöz, şunları kaydetti:

"Büyüme ve kalkınmamızın artarak devamını temenni ediyorum. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücünü arttırarak 2023 hedeflerimize sağlam bir iradeyle ulaşacağımıza inancım tam.Teşkilatımız ve hemşehrilerimizle şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya, heyecanımızı da diri tutmaya devam edeceğiz. Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiğimiz bu günlerde en büyük gayemiz, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, şehrimiz ve ülkemizin istikbali için durmadan çalışmaktır."

Kaynak: AA