AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili
Cumhur Ünal, Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu bildirdi.
Milletvekili Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli olarak planlanan ve 2025 yılında yapılması gereken ikinci kademeyatırımının, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelersonucunda erken tarihe alınmasını sağladıklarını ve yapım ihalesinin 24 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.
Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Ünal, "Yapılacak işin süresi 300 takvim günüdür. İhale kapsamında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut membranlı tip arıtmatesisine ikinci kademe olarak bin 30 metreküp/saniye ters ozmos ünitesi ile gerekli ekipmanlarteçhiz edilecektir. Karabük'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.