Haberler » Güncel » AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması - Haber

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu bildirdi.

02.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:57AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması
AK Parti Cumhur Ünal, Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu bildirdi.
Milletvekili Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli olarak planlanan ve 2025 yılında yapılması gereken ikinci kademe
yatırımının, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler
sonucunda erken tarihe alınmasını sağladıklarını ve yapım ihalesinin 24 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.
Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Ünal, "Yapılacak işin süresi 300 takvim günüdür. İhale kapsamında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut membranlı tip arıtma
tesisine ikinci kademe olarak bin 30 metreküp/saniye ters ozmos ünitesi ile gerekli ekipmanlar
teçhiz edilecektir. Karabük'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:50:50