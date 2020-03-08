AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.
08.03.2020 14:12
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.
Ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Gül'den Karabük ve ilçelerine ait talep ve projeleri değerlendirip, desteklerini isteyerek, "Bakanımıza çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.
Ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Gül'den Karabük ve ilçelerine ait talep ve projeleri değerlendirip, desteklerini isteyerek, "Bakanımıza çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti
Etiketler : Abdulhamit Gül, AK Parti, Karabük, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı