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AK Parti Karabük Teşkilatı'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış

AK Parti Karabük İl Teşkilatı korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında haftalık olağan toplantılarını video konferans üzerinden gerçekleştirdi.

31.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:01
AK Parti Karabük Teşkilatı'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış
AK Parti Karabük İl Teşkilatı korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında haftalık olağan toplantılarını video konferans üzerinden gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Teşkilatı gerçekleştirdikleri video konferans toplantısında aldıkları kararla AK Parti geleneksel iftar programını bu sene düzenlemeyeceklerini, iftar programına ayırdıkları bütçeyi Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışlayacaklarını açıkladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yaptığı yazılı açıklamada, "Mesafeler, bu davaya duyduğumuz inanç ve milletimize hizmet sevdamız için hiçbir zaman engel olmadı, olamayacak. Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda bir nebzede olsa katkıda bulunmak için her sene gerçekleştirdiğimiz iftar programımızı bu sene gerçekleştirmeyip, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Karabük Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışlıyoruz" dedi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Karabük, Güncel
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