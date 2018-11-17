AK Parti Karabük Teşkilatında Aday Adayı Tanıtımı

AK Parti Karabük
İl Başkanlığı tarafından aday adayı tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan İl Başkanı İsmail Altınöz, tüm aday adaylarına başarı diledi.
Bir ve beraber olunduğu müddetçe Allah'ın izniyle başarılarının daim olacağını ifade eden Altınöz, "AK Parti Karabük belediye başkan aday adaylarımızın temayül öncesi teşkilat mensuplarımıza tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. 11 aday AK Parti'den Karabük belediye başkanı seçilmek için başvuruda bulundu. Her birine teşekkür ediyor, aday adaylık sürecinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Toplantıya, Altınöz ve belediye başkan aday adaylarının yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
ile partililer katıldı.
Karabük,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:37