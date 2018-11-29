AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Karaman'dı. Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin oldu. Peki, AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı olan Mahmut Sami Şahin kimdir? Mahmut Sami Şahin kaç yaşındadır? Mahmut Sami Şahin nerelidir? Mahmut Sami Şahin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MAHMUT SAMİ ŞAHİN BOZ KİMDİR?

Mahmut Sami Şahin, 1971'de Karaman'da doğdu. Karaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmasının ardından Şahin, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı ve bitirdi. Ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak makine yüksek mühendisi oldu. Bir süre devlet memurluğu yapan Şahin daha sonra özel sektöre geçti ve yöneticilik yaptı. 1998 yılında Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. şirketini kurdu. 2000 yılında Karaman ve Konya'da otogaz dönüşüm projelendirmeleri yaptı.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREVE BAŞLADI

2010 senesinde AK Parti Meram İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. 2015'te kurulan Konya Teknoloji GeliştirmeBölgesi Teknopark Yönetici A.Ş.'nin hem kurucu şirket ortağı hem de yönetim kurulu üyesi oldu. Mahmut Sami Şahin, aynı zamanda TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

Şahin, TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak da görev yapmaktadır. 2010 yılında AK Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ardından Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerindeAK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Mahmut Sami Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkan adayı olmuştur.