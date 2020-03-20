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AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den Nevruz Bayramı mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

20.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:54
AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den Nevruz Bayramı mesajı
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Şeker mesajında Nevruz'un kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşattılan önemli kültürel değerlerden biri olduğunu belirtti.
Tabiatta baharla birlikte yaşanan yenilenmeyi, tazelenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil eden Nevruz'un binlerce yıldır Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada büyük bir coşku ile kutlandığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:
"Müşterek kültür coğrafyamızda binlerce yıldır kutlanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi ile kucaklaşmanın kaynağı Nevruz bayramını; el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde anlamına uygun olarak kutlamak ve sahip olduğumuz bu birikimi en iyi şekilde muhafaza ederek yarınlarımıza aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milletimizin ve müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Milletvekili, AK Parti, Karaman, Güncel

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