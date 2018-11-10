AK Parti Karamürsel Kadın Kollarının Hastane Ziyareti

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:38



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:38

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.Ekin, yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, Başhekim Çelik ve ekibinin birçok değişikliğe imza atarak gerçekleştirdiği hizmetleri taktirle karşıladıklarını belirterek, teşekkür etti.Çelik, hastaların talep ve şikayetleriyle yakından ilgilendiklerini dile getirerek, "Bu talepler ve tespitler neticesinde hastanemizin dizaynı, gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi noktasında elimizden gelen çalışmayı ekibimizle sürdürüyoruz. Hastanemizde daha da güzel hizmetler vermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, Ekin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.