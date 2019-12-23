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AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

23.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20 AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, AA'nın
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
Çalkın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Bu¨yu¨k do¨nu¨s¸ yu¨ru¨yu¨s¸u¨" başlıklı fotoğrafına oy veren Çalkın, yaşam kategorisinde ise tercihini Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.
Çalkın, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Fotoğrafların hepsinden birbirinden güzel olduğunu ifade eden Çalkın, "3 kategoride oy kullandım, her fotoğrafın kendine göre güzelliği vardır. Milli değerlerimizi öne çıkartan bir fotoğraf vardı, futbolcularımızın asker selamı vermelerini anlatan bu fotoğrafını çok beğendim. Anadolu Ajansı Türkiye'nin gururudur." dedi.

Halil Fidan, Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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