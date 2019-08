AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın: "Bu ülkenin her vatandaşının tek devleti vardır"

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Türkiye 'ye demokrasi dersi vermeye kalkanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'de inkar, asimilasyon ve benzeri hareketlerinin sona erdiğini belirterek "Demokrasiyi araç olarak kullanıp emperyalist ve siyonistlerin vatanı parçalamalarına ön ayak olacak her türlü hamle karşısında, vatan ağır basar. Bu ülkenin her vatandaşının tek devleti vardır. " dedi.AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ülkenin her vatandaşı topyekun, ülkenin selameti, istikbali için, vatan dediğimiz toprağı namus bilerek, sahip çıkan, vatanı için nefes alıp veren bireylerdir, adına da millet denir. Demokrasi ile yönetilir. Yönetim şeklide Cumhuriyettir. Ancak demokrasiyi araç olarak kullanıp emperyalist ve siyonistlerin vatanı parçalamalarına ön ayak olacak her türlü hamle karşısında, vatan ağır basar. Bu ülkenin her vatandaşının Tek devleti vardır. Kimliklerinin üzerinde yazar" dedi."Atanan kayyumlar devletin her daim vatan ve milletinin selameti için görevde olduğunun güven nişanesidir" ifadesini kullanan Çalkın, "Bize demokrasi dersi verenler unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'de inkar, asimilasyon ve benzeri hareketler sona erdi. Olağan üstü hal kalkmış, faili meçhul cinayetler sona ermiş, devlet millete eziyet eden anlayıştan hizmet ve hürmet eden anlayışa kavuşmuş ve bölge bugün gelinen noktada gelişmişlik düzeyi oldukça yükselmiştir. Hatta çözüm süreci ile bu iyi niyet tam olarak ortaya konulmuştur. Ancak dertlerinin onların tabiriyle ezilen halkların sorunu değil de, emperyalist ve siyonistlerin kirli emellerine uymak olduğunu tüm dünya görmüştür. Sırtlarını, kimliğini taşıdıkları, parlamentosuna ve belediyelerine seçildikleri devlete değil de, başka yerlere dayamışlardır. Daha bugün üç şehit verdik. Mücadele kanımızın son damlasına kadar devam edecek tek karış toprağı bu vatanın bir yere gitmez. Bu vatanın birliği beraberliği ve namus kabul edilen tek karış toprağına sözde demokrasi ile neşter vurulmasına devlet izin vermedi buna istinaden atanan kayyımlar devletin her daim vatan ve milletinin selameti için görevde olduğunun güven nişanesidir. Demokrasi vatan ve millet için hizmet etmenin bir aracıdır. Bu araçla bu vatanı şarampole sürüklemeye hangi demokratik hak müstahaktır. Gerek teröre destek verenler gerekse de, hırsızlıkla yolsuzlukla kamuya zarar veren herkese devletin hukuki yaptırımı şarttır. Çünkü demokrasi size gasp etme izni vermez. HDP, hizmet etmek isteği, hakkını hukukunu korumak isteği seçmenini demokratik yollarla yönetmek istiyor ise, PKK'ya ve PKK'nın bağlı olduğu dış güçlere değil, kimliğini taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve nizamına göre hareket edecek. O zaman demokrasiden bahis edilebilir. Hep birlikte bu cennet vatana hizmet etmek tüm siyasi partilerin ortak amacıdır. Biri sağdan biri soldan fark etmez, vatandaşına biri yurttaşım der biri milletim der, ama anlamı hep aynıdır" diye konuştu."Kürtlerin dilini bile yasaklayan, CHP demokrasi bekçisi kesilmiş""Ortak paydamız Türkiye'miz. Keşke tüm siyasi partiler milli olsalar da siyasi çekişmeler demokrasi bayramlarına dönse, ama ne yazık ki silahların konuştuğu ve kalleşçe vatana ihanetin olduğu ortamda demokrasiden ve özgürlüklerden bahsedilemez" diyen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Oysaki Kürtlerin dilini bile yasaklayan, CHP demokrasi bekçisi kesilmiş sanki Seyh Said, Ağrı Zilan Deresi, Dersim olaylarının müsebbibi onlar değilmiş gibi bugün pişkin pişkin sebep oldukları Kürt sorununa ve bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a demokrasi dersi veriyorlar. Kürtler, faşizan anlayışa göre karda yürürken kart kurt ya da kendini Kürt zannedenler diye dönemin meşhur raporlarına girerken, CHP'nin inkar politikası tek parti dönemleriyle sınırlı kalmadı. Kürt diline, kimliğine ve benliklerine olan düşmanlıklarını her fırsatta dile getiren CHP'liler, ırkçı yüzlerini ifşa etmekten çekinmedi. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler 'Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz' sözleriyle dedelerinin yolundan gittiğini gözler önüne sermişti. Tayyip Erdoğan Türkiye'sinde Kürtler siyasi bir figür haline geldiler ve Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmeti ve hürmetiyle karşılaştılar. Bugün artık mesele Kürt meselesi değil, Emperyalist Siyonist PKK ve onun yandaşlarının meselesidir. Yani terör meselesidir. Kürtler bu ülkede yaşayan diğer tüm vatandaşlar gibi, millidirler. Bu vatanın, bu milletin ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli unsurlarındandır. 1071'den bugüne İslamiyet ve vatan çatısında, kardeşlik mühürlenmiş bin yıldır kader birliği yapılmıştır. PKK hem Kürdün hem de Türkün düşmanıdır. Türkü Kürtten Kürdü Türk'ten ayıran haindir. Rahmetli Erbakan hocamız, bu sorunun bütün boyutlarını ve sonuçlarını, dolayısıyla nasıl aşılabileceğini nefis bir şekilde özetleyen şöyle bir söz söylemişti vakti zamanında: 'Türk ile Kürdü ayırırsanız, ne Türk kalır ne de Kürt. Eğer Çanakkale misali birleştirirseniz, ne İngiliz kalır ne de Fransız.' Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak bilinciyle, biz hep birlikte Türkiye'yiz" şeklinde konuştu. - KARS