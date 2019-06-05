AK Parti Kars İl Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Kars
İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığındaki programa, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan
, Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç
, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın
ile partililer katıldı.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin mübarek ramazan bayramını kutladı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
ile bir çok projede çalıştıklarını söyleyen Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi, demiryolları ağı, yeni ve modern trenler, Doğu Ekspresi
'nin canlanması ve geçen hafta hizmete giren Turistik Doğu Ekspresi'nin başlamasının müsebbibi Binali Yıldırım ile el ele, kol kola çalışmalarının olduğunu aktardı.
Yıldırım'ın Kars-Ardahan- Iğdır
bölgesine sahip çıktığını ifade eden Arslan, "O yüzden şimdi sahip çıkma sırası inşallah bizde. Çünkü İstanbul'da Sivaslılardan sonra en yoğun nüfus Kars, Ardahan, Iğdır, ikinci sıradayız. İnşallah oradaki hemşehrilerimiz Binali beyin bu kadirşinaslığını, bölgemize olacak desteğini biliyor, oralarda Binali beye destek veriyorlar." diye konuştu.
Milletvekili Kılıç da tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından Arslan, Kılıç ve Çalkın partililerle bayramlaştı.
Kaynak: AA
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