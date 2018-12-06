AK Parti Kars İli Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Kars İli Belediye Başkan adayını belirledi. Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu oldu. Peki, Ensar Erdoğdu kimdir?

ENSAR ERDOĞDU KİMDİR?

Erdoğdu, 20 Nisan 1964 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamlamasının ardından 1986 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini sürdürerek 1991 yılında mezun oldu.

SERBEST AVUKAT OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Ankara Adliyesinde 1993 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, aynı yıl Kars'ta serbest avukat olarak göreve başladı. 2010-2014 yılları arasında Kars il başkanlığı yaptı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi devam eden Ensar Erdoğdu, halen ticaretle uğraşıyor.

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Evli ve iki çocuk babası Erdoğdu, 7 Haziran 2015'te Milletvekili aday adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Kars Belediye Başkan adayı oldu.