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AK Parti Kars Milletvekili Arslan'dan Vali Doğan'a ziyaret

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

23.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:10AK Parti Kars Milletvekili Arslan'dan Vali Doğan'a ziyaret
AK Parti Ahmet Arslan, Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Aslan'ı medeniyetler şehri Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür eden Arslan'ın ziyaretine AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök de eşlik etti.
Arslan, ziyareti sırasında Hatay Valiliği bünyesinde yer alan Hatay Devleti Müzesi'ni de gezdi.

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Kaynak: AA

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