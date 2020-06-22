AK Parti Kars Milletvekili Kılıç'tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhite tepki - KARS

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle feshi yapılan müteahhide tepki gösterdi.

22.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:21
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle feshi yapılan müteahhide tepki gösterdi.
Kars'ta 8 Nisan 2017'de törenle temeli atılan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle iş tasfiyeye gitti.
Adalet Bakanlığınca söz konusu projenin ikmal ihalesi geçen gün muhammen bedeli 15 milyon lirayla yapıldı.
İlgili firmanın sözleşmeyi imzalamasıyla projenin kaldığı yerden yapımına devam ediliyor.
Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde incelemelerde bulundu.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, bir önceki firmayı eksik çalışmaları nedeniyle eleştirerek "Vicdansızlık, bu tavanda betonların çirkinliğine bakar mısınız. Göz göre göre bu kadar da olmaz. Biraz medeni yapman lazım, zaten işini düzgün yapsaydı fesihe kalmazdı." diyerek tepki gösterdi.
Kars Valisi Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda, turizmde ve hayvancılıkta Kars'ın önemli yerde olduğunu ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bizim küçükbaş ve büyükbaş toplam 1 milyon 100 bin hayvan varlığımız var ve yıllık 200 bin civarında canlı hayvan ticaretine konu olan bir şehirde yaşıyoruz. Burası Türkiye'nin hayvancılıkta göz bebeği olan şehir. Onun için bu tesis çok anlamlı ve değerli. Bölgemizdeki çiftçilerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da büyük nefes olacak, onların ürünleri kıymetiyle değerlendirilip bir entegre tesisinden yöreye ekonomik anlamda çok büyük destek sağlayacak."
Kılıç da Kars için çok önemli bir projenin geçen yıl bitmesi gerektiğini anlatarak ilgili firma ile yaşanan bazı sıkıntılar sonrası fesih sürecine geçildiğini hatırlattı.
Söz konusu projenin yeniden ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, "Yeni bir yüklenici firma işi üstlendi. Kars'taki besihane ve kesimhane inşallah bu yılın sonuna kalmadan hizmete başlayacak. Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi Kars'ın yanı sıra Ardahan, Iğdır ve sıkıştığı zaman da Ağrı için kurtuluş alanı olacak." şeklinde konuştu.
AK Parti Kars Milletvekili Arslan da projenin kent için hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:
"Ne yazık ki bir önceki yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle iş tasfiyeye gitti. Şimdi işin ikinci kısmı ikmal ihalesi yapıldı, yüklenicimiz başladı, KDV'si ile yaklaşık 15 milyon liraya ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah donanımıyla, teçhizatıyla en geç 2020 yılının 11'inci ayında hizmet verebilir hale gelecek. Bunu ziyadesiyle önemsiyoruz. Projenin toplam maliyeti 60 milyon lira. Bu proje bittiğinde hemşehrilerimiz beslediği hayvanları herhangi bir yere götürmeden direk kesimhaneye getirebilecek." AK Parti Kars Milletvekili Kılıç’tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhite tepki - KARS

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Kars, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Haber
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman’a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Haber
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Haberler››Güncel››AK Parti Kars Milletvekili Kılıç'tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhite tepki - KARS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:13: İstanbul Valiliği, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını,... - Haber 22:11: Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek - Haber 22:10: Son Dakika: SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN; KONTROL ALTINDA (2) - Haber 22:08: Son dakika haber! Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 22:07: Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül - Haber 21:42: Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek - Haber 21:39: Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi - Haber 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil - Haber 12:09: Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek - Ekonomi