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AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç, Organik Tarım desteklerinin yatacağının müjdesini verdi.

20.09.2019 09:09AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç, Organik Tarım desteklerinin yatacağının müjdesini verdi.

Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars'ta Organik Tarım alanında yapılan çalışmalar neticesinde, her geçen yıl üretim miktarımız ve üretici sayımız arttığını kaydetti.

Milletvekilleri Kars geneli, 7 ilçe ve merkez olmak üzere 8 ilçede 2019 (2018 üretim sezonu) Organik Tarım Desteği olarak 3 bin 397 üreticiye 511 bin 126 dekar alandan, 5 milyon 582 bin 655 lira 16 kuruş destek bugün üreticilerin kimlik numaralarının son hanesine göre pey der pey aktarılacağını duyurdu.

Kars'ta Organik Tarım Desteğinin bugünden itibaren üreticinin kimlik numaralarının son hanelerine göre yatacağı bildirildi. - KARS

Ahmet Arslan, AK Parti, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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