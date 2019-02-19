Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi. MHP 17 ilde, AK Parti 4 ilde adaylarını çekme kararı aldı. MHP, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır ve Osmaniye adayı çekme kararı aldı.

MHP 17, AK PARTİ İSE 4 İLDEKİ ADAYLARINI GERİ ÇEKTİ

21 ilde daha AK Parti ve MHP tek adayla seçime girecek. MHP 17 ilde, AK Parti ise Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye belediye başkan adaylarını çekti.

AK Parti; Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye'de MHP'yi destekleyecek.

MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize'de AK Parti adayına destek olacak.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞBİRLİĞİ YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek. AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

ÖZHASEKİ SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ve AK Parti'nin ayrı ayrı seçime girdiği illerde başka bir partinin kazanma ihtimali olması durumunda bir adayın çekileceğini duyurmuştu.



