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AK Parti Karşıya teşkilatından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

AK Parti Karşıyaka ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 35 bin 500 liralık bağışta bulundu.

09.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:56
AK Parti Karşıya teşkilatından
AK Parti Karşıyaka ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 35 bin 500 liralık bağışta bulundu.
AK Parti Karşıya İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'nın simgesi olan 35.5'tan esinlenerek, 25 kişilik asil yönetim kurulu ve 4 belediye meclis üyesinin tamamının katılımıyla 35 bin 500 lira bağışta bulunduklarını bildirdi.
Kampanyanın amacının dar gelirli vatandaşlara ilave bir destek sağlamak olduğunu aktaran Çiftçioğlu, Karşıyaka teşkilatı olarak kampanyaya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Karşıyaka, AK Parti, Güncel
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