01 Aralık 2018, 10:10
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AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş oldu. Peki, Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kastamonu oldu. Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş oldu. Peki, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş kimdir? Tahsin Babaş kaç yaşındadır? Tahsin Babaş nerelidir? Tahsin Babaş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN TAHSİN BABAŞ KİMDİR?

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da okuyan Tahsin Babaş sırasıyla Gazipaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Teknik Lisesi'nde üniversite öncesi eğitim hayatını tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile üniversite eğitime başlayan Tahsin Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2 GÖREVİ BİRLİKTE İCRA ETTİ

1989 senesinde Kastamonu Belediyesi'nde memuriyet hayatına adım atan Tahsin Babaş, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak görevini sürdürmüştür. Kastamonu Belediyesi'nin Kurucu KASKİ Müdürü olarak 1999 yılından itibaren belediyedeki görevini sürdüren Tahsin Babaş, 2013 yılına kadar bu görevini başarı ile ettirirken 2009 yılında KASKİ Müdürlüğü'ne ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü görevini de yapmaya başlamış ve 2013 yılına kadar bu iki vazifeyi birlikte icra etmiştir.

BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE ÖDÜLLER ALDI

Tahsin Babaş, 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Kastamonu Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye başkanlığı süresince gerçekleştirdiğiprojelerle çeşitli alanlarda ödüller alan Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır. Tahsin Babaş, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı oldu.

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Tahsin Babaş,Kastamonu
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:10