"AK Parti Kastamonu Teşkilat Buluşması" programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, " Türkiye ne yapmaya kalktıysa muhalefet buna karşı çıktı. Milletten yana olan ne varsa onlar karşısındalar. Baraj yapalım dersiniz karşı çıkarlar, biz Kanal İstanbul'u yapacağız dersiniz karşı çıkarlar, otomobil yapacağız dersiniz karşı çıkarlar. Millete güvenmedikleri için asla demokrasiyle iktidara gelemedikleri için hep türlü yollara başvurmuşlar" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının salonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "Kastamonu İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganı adı altında düzenlenen "AK Parti Kastamonu Teşkilat Buluşması" programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir yaptığı konuşmada, "Türkiye sadece içerideki vesayetle değil, esasında geldiği noktada dünyadaki vesayeti de meydan okuyan bir ülke oluyor kuşkusuz, bunun taşıyıcısı da Genel Başkanımız ve onun kadroları AK kadrolardır. İçeride çok meselelerle karşılaştık, kapatma davalarını yaşadık, birliğimize beraberliğimize kast eden operasyonları maruz kaldık, içeride ve dışarıda hesapları planları önümüze koyup bize hesap sormaya kalkanlarla karşılaştık. Terör örgütlerinin ellerinde silahlarla üzerimize yürüdükleri, çocuklarımızı şehit ettikleri sıkıntılı günlerden geçtik ve geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun, hepsine gereken dersi verdik. İçeridekilere de verdik dışarıdaki verdik. Bunlar zannediyorlardı ki Cumhurbaşkanımızı tanımıyorlar, karıştırmışlar başkalarıyla. Bunlar zannediyorlardı ki 3-5 silah veririz ellerine, tüfeklerini omuzlarına alırlar, Türkiye'yi tehdit ederler, Recep Tayyip Erdoğan'ı diz çöktürdüler. Türkiye'ye geri adım attırır, öyle olmaz. İşte Barış Pınarı Harekatında gördük ama ondan önce Zeytin Dalı Harekatı ile gereken dersi verdik. Tüm tehditlere rağmen, üzerimize gelen tüm baskılara rağmen Allah'a hamdolsun önce Genel Başkanımız sonrasında teşkilatlarımız ve milletimiz geri adım atmadılar. Bugün biz başardık" dedi."Her şeyi yerlileştirdik ama şu ana muhalefetten maalesef yerli bir ana muhalefet oluşturamadık""Her şeyi yerlileştirdik ama bir tek ana muhalefeti yerlileştiremedik" diyen Kandemir, "Dünyada bir vesayet var, hak ve hakikat çağrısı yapıyorlar, alternatif bir çağrı değil, özgün bir çağrı yapıyorlar. Yeryüzünde yaşayan Allah'ın yarattığı her varlık bizim için kutsaldır diye bakarak bir çağrı yapıyoruz diyoruz. Cumhurbaşkanımızın sesi bugün gür çıkıyorsa, işte bu bizim teşkilatlarımızın Kastamonu'da sağlam durması ile oluyor, onun için size şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle her şeyi yerlileştirdik ama şu ana muhalefetten maalesef yerli bir ana muhalefet oluşturamadık diyor. Bu Kılıçdaroğlu ve avaneleri ise, bakın bu saydığım bütün hadiselere bakın şimdi şöyle, o günün şartlarında nerede durmuşlar, ne söylemişler bakın hepsinde millet nerede durmuşsa tam aksi istikamette durmuşlar bunu görürüz" diye konuştu.Türkiye'nin ne yapmaya kalktıysa muhalefetin buna karşı çıktığını belirten Kandemir, "En son Libya tezkeresinde gördük, bize bir vazife düşüyor, milletten yana olan ne varsa onlar karşısındalar. Çokça gördük. Biz köprü yapalım dedik karşı çıkarlar, baraj yapalım dersiniz karşı çıkarlar, biz Kanal İstanbul'u yapacağız, çok kıymetli, çok önemli stratejik açıdan anlamı var Türkiye için dersiniz karşı çıkarlar, otomobil yapacağız dersiniz karşı çıkarlar, bir de utanmadan alay ederler. Bunlar bu milletin güvenmezler. Bu millete güvenmiyorlar, tek parti iktidarının en temel özelliği zaten yıllarca bu olmuş. Millete güvenmedikleri için asla demokrasiyle iktidara gelemedikleri için hep türlü yollara başvurmuşlar. Birilerini kullanarak darbe mekanizmalarını işleterek, toplumu altüst etmişler. Başarılı olamadılar başarılı da olamayacaklar. Fakat AK Parti teşkilatlarının bir vazifesi var. Biz şimdi çok çok konuşuyor, bunların yalanlarını afiş etmemiz lazım. Ne yapmaya çalıştığımızı, gayretimizi, yol yürüyüşümüzü, hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi çok sıkı bir şekilde toplumla paylaşmamız lazım" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine iki tane emaneti olduğunu vurgulayan Kandemir, "Genel başkanımızın bir özelliği var. Bize iki tane emaneti var. Ben benim kuşak arkadaşlara özellikle söylüyorum. Bu millete özgüven kazandırdı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz yaparız arkadaş dedik ve yaptık. Herkesin bunlar olmaz dediği zamanda, Türkiye bunu başaramaz denildiğinde önümüze düştü, başarırız Allah'ın izniyle dedi ve başardık. İkincisi biz bir şey söylediğimizde, Genel Başkanımız bir şey söylediğinde, AK Parti kadroları bir şey söylediğinde kafadan atmazlar. Biz altını doldurarak söyleriz. Bakın bunlar belediyelerde büyükşehirlerde görevlere geldiler. Bir sürü düşünmeden şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, onu da yapacağız dediler ama geldiklerinde yaptıkları ilk iş suya zam yapmak oldu. İzmir'e bakın Ankara'ya, İstanbul'a bakın. Bunlar ağızlarından cümle dökülürken hesap etmezler, oysa biz AK Parti kadroları sözü bir emanet kabul ederiz" ifadelerini kullandı.Önlerindeki 3 yılı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:"Şimdi Kastamonu'da arkadaşlarımızla şu önümüzdeki 3 seneyi çok yoğun bir çalışma dönemi olarak değerlendirsinler. 7. Olağan Kongre sürecimiz geliyor, bunu vesile yapacağız, safları sıkı tutacağız ama aramıza yeni arkadaşlarımızı da katarak davet edeceğiz. Bizim temel ilkelerimizi prensiplerimizi paylaşan her kim var ise ya gelin şu büyük Türkiye heyecanına sizde katılın diyeceğiz. Kongrelerimiz içe dönük bir tazelenme değil, kendimizi, milletimizi yeniden anlattığımız bir seferberlik olarak algılansın istiyoruz.""Birlik beraberliğimizi daim kılarak yolumuza devam edeceğiz"Birlik ve beraberliklerini daim kılarak yollarına devam edeceklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Teşkilat olarak 4 önemli görevimiz var. Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda bir davanın bir iddianın mensuplarıyız. Hep birlikte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kumandanlığında beraberce büyük bir aile olarak birlik beraberliğimizi daim kılarak durmak yok yola devam diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sayesinde biz sizin huzurunuzda 17 yıllık iktidarımızda 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılan hizmetleri terazinin bir kefesine koysak son 17 yılda yapılanları diğer kefesine koysak barajlar, tüneller, yollar hastaneler derslikler 17 yılda sizlerin vesile olduğu ağır basar" dedi.Kastamonu'ya Ilgaz Tünelini geçerek geldiklerini anlatan Akbaşoğlu, "Bir Bolu Tünelimiz vardı. Kastamonu ile Çankırı'yı birbirine bağlayan tüneli yapan kadro hangi kadro. Ovit Tünelini, Yavuz Selim Köprüsünü yapan milletin hizmetine sunan kadro hangi kadro. Marmarayı, Avrasya'yı, Osman Gazi'yi yapan hangi kadro. Etrafımıza baktığımızda 2008'den bu tarafa yapılan en büyük 10 yatırımı sayın dediğinizde bunun 6 tanesini Türkiye'ye kazandıran kadro hangi kadro. İşte bunun mimarları kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bu büyük hizmetlerin mimarları sizlersiniz. Allah sizden razı olsun. Siz bizlere güç veriyor, yetki veriyor bizde bu yetki ve gücü bu kaynakları milletimize hizmet olarak geri döndürüyoruz. İşte nasıl 1. İstiklal Mücadelesinde bu istiklal yolu ile dedelerimiz Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde büyük bir zafere imza atıp Türkiye Cumhuriyetin devletini bağımsız bir devlet olarak kurmuşlarsa ekonomik anlamda da bu gün tam bağımsız Türkiye, güçlü ve büyük Türkiye yeniden büyük Türkiye olarak onun öncülüğünde adil ve merhametli yeni dünya düzeninin kuracak olanlar Ak kadrolardır ve o kadronun lideri komutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.Kandemir ve Akbaşoğlu'nun yanı sıra toplantıya, Teşkilat Başkanlığı Karadeniz Bölge Başkanı Muhammet Avcı, Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Başkanı Halis Dalkılıç, Karadeniz Bölge Koordinatörü ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İç Anadolu Bölge Koordinatörü M. Şükrü Nazlı, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Şengül Karslı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile merkez ve ilçelerden gelen çok sayıda partililer ve ilçe belediye başkanları da katıldı. - KASTAMONU